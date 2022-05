Paulo Vieira conta que sua namorada pediu para Dilma dançar 'até o chão'

O humorista Paulo Vieira, um dos convidados do casamento do ex-presidente Lula com Janja, compartilhou com seus seguidores o momento que sua namorada, Ilana Sales, pediu para que a ex-presidenta Dilma dançasse "até o chão".

"Amanhã eu conto os melhores momentos do casamento, mas por enquanto fiquem com essa imagem: Ilana bêbada, apontou pra Dilma e gritou na pista: DIIIIIIIIIIIILMA", contou Paulo.

"Dilma olhou para Ilana que estava com o dedo autoritariamente apontando pra ex-presidente da república. Dilma não entendeu muito bem até que Ilana ordenou: CHÃO! CHÃO! CHÃO! CHÃO CHÃO CHÃO!", continuou.

Dilma ficou incrédula e de tão absurda que foi a ousadia de Ilana, veio pro nosso rumo meio 'dançandinho', no ritmo da música (nesse momento Ilana já estava ainda mais ousada puxando Dilma numa espécie de pescaria imaginaria). Dilma foi chegando e Ilana foi abaixando.

"Ela praticamente teve que se abaixar para falar no ouvido da Ilana que já estava rastejando no chão: 'Ô minha filha, eu não sou muito disso'. E Ilana retrucou quicando: 'Todo mundo é disso, Dilma!", revelou.

Paulo terminou a história, contando que tentou "arrumar" a situação, brincando que a namorada já estava bêbada.

Os seguidores amaram o acontecimento: "Ilana foi o melhor convite dessa festa! Diga para mim que ela e Gil do Vigor interagiram nesse evento", comentou uma.

"Eu sou a Ilana no rolê, faço amizades fácil, coloco todo mundo para dançar e ainda faço meus amigos passarem vergonha junto comigo", disse outra.

amanhã eu conto os melhores momentos do casamento, mas por enquanto fiquem com essa imagem:



Ilana bebada apontou pra Dilma e gritou na pista



- DIIIIIIIIIIIILMA



Dilma olhou pra Ilana que tava com o dedo autoritariamente apontando pra ex presidente da república -- PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) May 19, 2022