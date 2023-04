Paulo Vieira debocha do BBB23 e sugere que há racismo no programa

O apresentador Paulo Vieira foi parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais após receber Domitila Barros, Sarah Aline e Cezar Black, últimos eliminados do BBB23, no Big Terapia dessa quarta-feira (19). Durante a entrevista, o humorista da Globo não escondeu sua chateação com a eliminação do trio, sugeriu a existência de racismo no reality e debochou da edição.

“Hoje eu vou entrevistar os campeões do BBB23“, iniciou ele, ironizando a permanência de Aline, Amanda, Bruna e Ricardo. “Finalistas do meu coração, do proletariado, que paga boleto, não queria estar falando com vocês neste momento”, disse.

Em outros momentos, Paulo zoa Bruna Griphao e Amanda e diz que é “mais fácil uma mulher preta brasileira vencer o Miss Alemanha que o Big Brother Brasil”. O comediante também debochou do programa. “Esse é um BBB pra gente esperar acabar”.

Veja: