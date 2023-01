Paulo Vieira e Dani Calabresa retornam com Big Terapia e CAT BBB

Indiretas bem-humoradas, conselhos equivocados, imitações icônicas, deboches autorizados – ou não – e uma dose extra de humor. Na próxima edição do BBB, que estreia em 16 de janeiro, os quadros Big Terapia e CAT BBB, comandados, respectivamente, por Paulo Vieira e Dani Calabresa, estarão de volta. Quem não se divertiu com as tiradas de Paulo com os brothers e sisters eliminados no BBB 22? E quem não riu de Dani imitando os participantes na última temporada? Os humorísticos prometem garantir ainda mais risadas e interações com os fãs do programa, brincando com situações vividas pelos participantes no contexto do confinamento e também com o que repercute fora da casa.



“Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista”, destaca Vieira. Feliz com a oportunidade de mergulhar mais uma vez, em tempo real, no universo do BBB, o humorista comenta que o reality foi um divisor de águas em sua trajetória profissional. “Eu sempre trabalhei muito, sempre fiz muita coisa; trabalho com arte desde os 12 anos de idade, e o programa foi um holofote sobre a minha carreira. Através dele, as pessoas não só acompanharam meu trabalho no BBB, mas também todas as minhas outras vertentes”, conta.

Além dos participantes, no BBB, um fã sempre tem o que dizer. E será pelo ‘CAT BBB’ que Dani Calabresa receberá todo tipo de solicitação do público. Não que seja possível responder às mais inusitadas dúvidas, mas ela bem que tenta. De forma divertida, a humorista mantém um diálogo com os fãs, encarnando, muitas vezes, os personagens da casa e proporcionando boas risadas aos espectadores. Quem é assinante Globoplay tem a chance participar do quadro enviando um áudio sobre os brothers e sisters; as melhores mensagens são exibidas no programa e comentadas por Dani. O público pode acessar a experiência do Globoplay por Whatsapp, no número (21) 99821-2619, ou diretamente pelo link globoplay.com/whatsapp.

“Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do CAT BBB", entrega Dani, que também revela que, mesmo com o término da última temporada, o programa ainda reverbera em seu dia a dia: “A troca com o público é maravilhosa! Estamos em janeiro de 2023 e, até hoje, em programas de TV e eventos de que participo, me pedem para imitar a Jade, Laís, Naiara, Larissa... Fico muito feliz com esse carinho”.