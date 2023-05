Paulo Vieira faz brincadeira com Luciano Huck sobre site erótico: 'Conhece, né?'

Onde o humorista Paulo Vieira está, é sinônimo de piadas. Neste domingo (14), no palco do Domingão com Huck, durante o Dança dos Famosos, o comediante da Globo fez questão de brincar com o apresentador.

Enquanto conversava com os dançarinos sobre a apresentação que tinham acabado de fazer para os jurados e convidados, Paulo brincou que adorou uma coreografia.

"Adorei a socada dupla, [ele] fazendo movimento pélvico da socada, muito interessante", disse o humorista. Em seguida, Huck comentou que a sequência dos dançarinos parecia uma cena de um site pornográfico.

"Socada dupla parece daquele canal Sexy Hot", falou o marido de Angélica, deixando todos surpresos com o comentário. Sem perder a piada, Paulo resolveu retrucar: "Conhece, né Luciano?... Ficou vermelho".

A cena viralizou nas redes sociais e muitas pessoas acharam graça da invertida feita pelo comediante.