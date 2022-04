Paulo Vieira relata bastidores de festa da equipe do 'BBB': 'A Rafa deu R$ 10 mil'

É comum que funcionários de uma empresa se juntem ao final de um período para comemorar um resultado alcançado ou uma data especial. E não é diferente com os profissionais que fazem o Big Brother Brasil que, após dois anos com restrições na pandemia, resolveram promover uma festa.



O humorista Paulo Vieira, que comanda o quadro Big Terapia no programa, usou o seu Twitter nesta segunda-feira (18) para contar uma "fofoca" dos bastidores da organização dessa comemoração.



Segundo ele, é uma tradição os apresentadores do reality show doarem alguma quantia em dinheiro para "turbinar" a festa. Mas aí surgiu aquela dúvida: quanto será o valor ideal?



"Eu estava esperando o Tadeu Schmidt se pronunciar sobre o valor para eu fazer meu cálculo. Falei para o organizador: 'Você me fala quanto o Tadeu vai dar para eu falar o meu valor'. Eu posso facilmente dar 10% do valor que o Tadeu der, é lícito. É até falta de educação eu dar mais", escreveu Paulo.



No entanto, quem tomou a dianteira e fez a primeira doação foi Rafa Kalimann, que está à frente do Bate-Papo BBB. E ela doou R$ 10 mil.



Para entregar a "fofoca" completa, Paulo ainda mostrou prints de conversa com outros apresentadores. "Vamos dar R$ 1 mil, porque a gente é novo", brincou Dani Calebresa, que está no Cat BBB. "Mas ela (Rafa) também é", respondeu o humorista.



Teve até áudio do Rafael Portugal, que comandou o Cat BBB nos dois últimos anos, mas não chegou a participar das tradicionais festas da equipe.



"Eu fiz os dois anos de pandemia e até para entrar era complicado. Agora, eles devem estar doidos para fazer uma festinha. O pior é que é isso, não tem valor definido, é o que Deus tocar no seu coração. [Dá] R$ 100", disse.