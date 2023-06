Paulo Zulu revela como descobriu que tinha câncer na bexiga

O modelo Paulo Zulu revelou como descobriu que tinha um câncer na bexiga. Zulu, que tem 60 anos, disse que se preparava para fazer uma viagem à Indonésia quando decidiu fazer exames de check-up.

“Eu pago plano de saúde há 25 anos e praticamente nunca usei. Há 2 anos, eu ia para a Indonésia e, antes, eu pensei ‘quer saber? Vou fazer por onde e gastar um pouco do plano que eu pago há 25 anos'”, disse em entrevista à Band.

“Fazendo um ultrassom da próstata, o cara que estava fazendo me falou ‘olha, Zulu, tem alguma coisa aqui’, eu fiquei sem entender e levei para o meu urologista. Ele olhou e, na hora, coçou a cabeça e pediu minha internação. Era um câncer maligno, de grau baixo, não invasivo”, contou o ator.

Mas após o câncer ter sido eliminado, no início de 2023, Zulu começou a sentir um incômodo ao urinar. Ao fazer exames, um novo tumor foi descoberto pela equipe médica, desta vez, na bexiga.

“Eu pensei ‘nossa, minha próstata deve estar dilatada, com algum problema’, eu comentei com o meu urologista e ele falou ‘está na hora da gente fazer uma prevenção’ e, quando a gente fez, ele me falou que tinha uma coisa estranha. Era outro câncer de bexiga e esse estava exatamente na saída da uretra para o pênis, então ela fazia tipo uma cortina que entupiu o canal [da urina]. A urina passava, ela fechava”, explicou.

Ele disse como sua vida mudou após os diagnósticos. “Depois que passou dez dias, eu estava correndo e fazendo tudo. Graças a essa prevenção, o câncer não me afetou em nada porque ele era maligno, mas de grau baixo”, contou.