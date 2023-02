Paz selada na Bahia: o dia em que fiquei de bem com Alex Atala

A primeira vez em que estive cara a cara com o chef Alex Atala foi durante uma aula-show que ele deu no Sheraton Hotel da Bahia, hoje Wish, em 2016. Naquele ano, seu restaurante mais famoso, o DOM, ocupava a quarta posição entre os 100 melhores do mundo. Após a aula, desci para encontrá-lo na adega do hotel para um conversa exclusiva, intermediada pela querida amiga Magu Atala, irmã do artista, que vive há várias décadas em Salvador. Pergunta vai, resposta vem, o chef se irritou com um questionamento feito pelo repórter que vos escreve. Não lembro exatamente o que tirou o humor do paulistano, mas a temperatura subiu. Hábil, a doce e gentil Magu controlou as chamas e a conversa seguiu.

Pão e requeijão de mandioca abriu o menu

A entrevista foi publicada, teve uma boa repercussão, mas ficou um ranço entre nós. Pelo menos, de minha parte. O tempo passou, o chef oscilou no ranking dos melhores, para cima ou para baixo, e eu continuei admirando seu trabalho para colocar a gastronomia brasileira entre as melhores do mundo. Anos depois visitei o DOM, o Dalva e Dito, em São Paulo, mas nunca mais tinha estado com ele, até a última terça-feira (7), quando recebi, na semana anterior, um convite duplo para ir ao jantar que ele pilotaria no Amado. O primeiro convite veio do chef Edinho Engel, amigo querido; o segundo, do próprio Atala, por intermédio do nosso elo comum de afeto, Magu Atala. Aceitei, claro! Afinal, o cara é “o cara” e eu não poderia deixar de apreciar seu menu sofisticado, em dez etapas, harmonizado com vinhos de excelência.

Formiga amazônica com abacaxi

Antes do inicio do serviço, que começou com um delicioso pão e requeijão de mandioca, harmonizado com um espumante bárbaro produzido no Vale dos Vinhedos, no Brasil, cruzei com o mestre no salão e nos cumprimentamos afetuosamente. Pensei: rusga resolvida. Partimos para o segundo prato. Aí, o bicho pegou! Ou melhor: peguei o bicho, observei-o de diversos ângulos, medi com os olhos o tamanho e a perfeição da criatura e travei. Meus dois companheiros de mesa, Angeluci Figueiredo, a nossa chef Preta; e o advogado Mateus Sena, me lançaram olhares ameaçadores. “Você não vai comer?”, inqueriram. Examinei a belíssima e esguia formiga amazônica inerte sobre um cubo de abacaxi e, com a mão, levei-a à boca sem pensar. A bichinha estava crocante e agridoce quando mastigada com a fruta. Valeu a experiência, afinal escrevo sobre gastronomia, mas sou daqueles que passa do lado para não machucar uma formiguinha, espécie pela qual nutro afeto.

Camarão com café moído

Barreira vencida, seguimos de ostra com uísque e sorbet de cupuaçu. Leve e refrescante, tanto quanto o crudo de camarão com café servido na sequência. Sim, tinha um molho delicioso e pó de café por cima que deu um sabor exótico ao prato. Depois foi a vez de um delicioso fettuccine de pupunha com manteiga de sálvia, quiabo e pó de pipoca que, mais uma vez, comprovaram o compromisso do chef com a brasilidade.

Cavalinha cdefumada com purê de cebola roxa, mandioca confitada e manteiga de garrafa

A cavalinha defumada com purê de cebola roxa e mandioca confitada em manteiga de garrafa, servida depois, não foi, pro meu paladar, fácil de digerir. Afinal, peixes defumados, muito consumidos na Europa, causam uma certa estranheza ao meu paladares tupiniquim. Mas, o roteiro bem amarrado por quem sabe costurar uma história redondinha previa outras cenas e personagens encantadores. Como o badejo com tucupi e tapioca, de longe, o prato mais incrível do menu, seguido do cordeiro de campo maior com purê de cará e farofa de pimenta de cheiro, igualmente e incrivelmente saboroso.

Badejo com tucupi e mandioca

Para arrematar a noite, sorvete de mel de uruçu amarela, mel de jataí e pólen, harmonizado com um vinho da região de Perugia, na Itália, que também acompanhou a segunda sobremesa (sim, teve mais uma!): sorvete e calda de chocolate com castanhas e chantilly.

Fettuccine de palmito com quiabo e pó de pipoca

Depois de tudo isso, não havia mais ranço ao grande mestre. Mas, faltava selarmos a paz, o que se fez num segundo reencontro, não planejado, na belíssima varanda à beira-mar do Amado, com a lua e o mar de testemunhas. Foi lá, numa conversa informal de amigos que ele me contou que planeja mudar de vez para a Bahia e que já está até construindo uma casa perto do mar. Como um baiano hospitaleiro que sou, dei as boas-vindas e virei “bróder” deste futuro e extraordinário novo baiano. Aliviado: enfim, fiz as pazes com Alex Atala!

Sorvete com calda de chocolate, farofa de castanha e chantilly