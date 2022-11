Pe. Fábio de Melo faz show na Concha dia 18; assinante CORREIO tem 40% de desconto

“Este sou eu” é o espetáculo que Padre Fábio de Melo apresentará no dia 18 de novembro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), para cantar e falar de amor, fé, esperança, amizade e paz. Neste show, o religioso reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical.

Assinantes do CORREIO terão 40% de desconto na compra dos ingressos graças ao benefício do Clube Correio.

Ao todo, Padre Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs, além de 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

No repertório, canções como “Nas asas do senhor”, “Onde Deus possa me ouvir”, “Trem bala”, “Deus cuida de mim”, “Tudo é do Pai”, “Era uma vez” e “Este sou eu” vão encantar e emocionar este reencontro do artista com o seu público.

SERVIÇO

Quando: 18 de novembro de 2022 (sexta-feira), 18h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

Arquibancada

1º lote: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia)

2º lote: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)

3º lote: R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia)

Camarote

1º lote: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)

2º lote: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia)

3º lote: R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves ou no site e aplicativo da Sympla.