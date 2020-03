Pearl Jam lança Gigaton, décimo primeiro álbum da banda

Foram exatos 74 dias desde o anúncio do novo álbum do Pearl Jam até seu lançamento oficial. Mas a espera agora acabou. A banda norte-americana acaba de divulgar em todas as plataformas digitais a chegada de seu 11º disco de estúdio, intitulado Gigaton. Este é o primeiro compilado do grupo desde Lightning Bolt, lançado em 2013 e premiado com um Grammy. Turnê, que começaria em abril, foi adiada por conta da pandemia do coronavírus

"Fazer esse álbum foi uma grande jornada. Foi obscuro emocionalmente e confuso por vezes. Mas, ao mesmo tempo, foi uma trajetória emocionante e experimental para a redenção musical. A experiência de trabalhar com meus companheiros de banda em "Gigaton" me proporcionou mais amor, consciência e conhecimento da importância das conexões humanas nesses momentos", explicou o guitarrista Mike McCready.

Com 12 faixas, Gigaton inclui os já lançados singles Dance Of The Clairvoyants e Superblood Wolfmoon, ambos apresentados em fevereiro. Na última quarta-feira (25), o grupo divulgou, de surpresa, o terceiro single do compilado, a faixa Quick Escape.

A arte da capa de Gigaton traz uma foto intitulada Ice Waterfall, capturada pelo fotógrafo, filmmaker e biólogo marinho canadense Paul Nicklen. Tirada em Svabald, na Noruega, a imagem retrata a calota de gelo de Nordaustlandet, que se derrete em enormes quantidades de água. O engajamento e ativismo do quinteto com o meio ambiente já é bastante conhecido do público e de seus fãs.

Formado em 1990 , o Pearl Jam comemora em 2020 a incrível marca de 30 anos de carreira. Liderado por Eddie Vedder, o grupo contabiliza, ao longo de sua trajetória, 11 álbuns de estúdio, centenas de apresentações ao vivo, diversos prêmios, mais de 85 milhões de discos vendidos mundialmente. Em 2017, a banda também entrou para o seleto time de artistas que fazem parte do Rock and Roll Hall of Fame.