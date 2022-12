PEC, Capes e os memes da derrota brasileira

Bloqueios para bolsistas

A semana foi de muita tensão para instituições federais de educação e bolsistas. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) denunciou que os bloqueios orçamentários promovidos pelo governo federal na semana anterior deixariam cerca de 200 mil pesquisadores sem receber seus pagamentos. Universidades também se viram em risco de não conseguirem pagar contas básicas. Na quinta-feira (8), o MEC anunciou o desbloqueio de verbas.



PEC aprovada no Senado

O Plenário do Senado aprovou na quarta-feira (7) a PEC da Transição, que libera R$ 145 bilhões para o novo governo, fora do teto de gastos, pelo prazo de dois anos. O texto havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na véspera. A PEC foi aprovada com 64 votos a favor e 16 contrários, no primeiro turno, e confirmada por 64 a 13 votos, no segundo turno de votação. Agora, ela será enviada para a análise da Câmara dos Deputados.

Estátua de Mãe Stella é incendiada

A estátua da Mãe Stella de Oxóssi, obra de arte composta por esculturas do orixá Oxóssi e de Mãe Stella, uma das principais ialorixás do país, que faleceu em 2018, foi incendiada durante madrugada de domingo (4). Representantes da Fundação Gregório de Mattos (FGM) se reuniram na terça-feira (6) com os filhos do artista plástico Tatti Moreno, falecido autor da obra, para alinhar detalhes sobre a confecção de uma réplica da estátua.

Presidente peruano é preso

O Congresso do Peru destituiu do cargo o presidente Pedro Castillo na última quarta-feira (7), horas depois de o presidente ter tentado dissolver o Parlamento e instaurar, sem sucesso, um golpe de estado no país. Sem apoio e isolado politicamente, Castillo foi preso duas horas depois de declarar um "governo de emergência" no país. A vice-presidente Dina Boluarte assume o cargo.



Meme da semana - edição especial

Foi dolorido. Mais uma vez, a seleção brasileira termina sua participação na Copa do Mundo sem o hexacampeonato, perseguido desde 2006. Derrota para a Croácia com requintes de crueldade, nos pênaltis, após a Seleção estar à frente na prorrogação. Mas, se o time de Tite parou, a fábrica de memes segue funcionando sem parar no país. De momentos tensos à ironia e sátira, o brasileiro consegue fazer chacota com suas próprias derrotas. Poucos minutos depois de uma decepção gigante, lá estamos dando risada e compartilhando memes com os amigos. Abaixo, alguns deles:

