Peça aborda personagens messiânicos da cultura sertaneja

Com estreia marcada para esta quarta (17), o espetáculo O Encantado se baseia em fatos que marcaram diversos momentos da cultura messiânica que envolve o povo nordestino. Com direção de Edinilson Motta Pará e trilha sonora original, executada ao vivo pelo músico Igor Reis, o ator Ricardo Stewart transita por diversos personagens históricos ocorridos no século 19, em Pernambuco, nos quais líderes messiânicos pregavam vida próspera para o povo do Sertão.

Nessas localidades, comunidades eram formadas com centenas de pessoas comandadas por esses beatos, pregando que o rei português Dom Sebastião (morto no século 16 em batalha contra os mouros) ressuscitaria ali trazendo riqueza e prosperidade para os mais pobres e necessitados. Sendo assim, seria criado um reino encantado, liderado pelo monarca, que iria enriquecer os pobres e libertar os negros da escravidão.

O espetáculo estreia em novo formato virtual e será apresentado gratuitamente nesta quarta (17) e no dia 24, sempre às 20h, através do Facebook e do Youtube. Antes de cada apresentação, o elenco, direção e equipe técnica expõem breves relatos sobre o processo.

Dom Sebastião foi um Rei português, morto em 1578, aos 24 anos, ao se lançar numa Cruzada rumo ao Marrocos, na tentativa de converter mouros em cristãos. Porém, acaba desaparecendo na Batalha de Alcácer-Quibir. Seu corpo nunca fora encontrado.

As apresentações on-line do espetáculo O Encantado integram a programação do projeto O Encantado - Uma Saga Nordestina em Busca de Dom Sebastião, que tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.