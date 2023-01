Peça Aos 50 - Quem me Aguenta? estreia na Cidade Baixa

A temperatura vai esquentar ainda mais na cidade baixa! Mais precisamente, na Sala Letieres Leite, localizada no Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia. O mais novo espaço cultural da cidade recebe a atriz Edvana Carvalho, que apresenta o seu monólogo Aos 50 – Quem me Aguenta?, no sábado (28) e também nos dias 4 e 11 de fevereiro, às 19h. No palco, a atriz aborda temas diversos, como trabalho, amor, sexo, racismo e machismo, sempre com muito humor e irreverência. A direção do espetáculo é de Marcelo Praddo.

Levar a sua arte para os quatro cantos da cidade. É com esse pensamento que Edvana Carvalho desce as ladeiras de São Salvador e aporta na Península de Itapagipe, um dos lugares mais belos e históricos da capital baiana. A atriz convoca o público itapagipano para rir, pensar e se emocionar com a peça, que é sucesso desde a sua estreia, em dezembro de 2019.

Em cena, a atriz do Bando de Teatro Olodum interpreta diversas situações engraçadas, mas que trazem uma reflexão da situação da mulher negra na atualidade, após ultrapassar as barreiras trazidas pelos 50 anos. A maturidade, os aspectos sentimentais e sociais do empoderamento da mulher negra, envelhecimento, relacionamentos, sexo, filhos e sororidade, são temas abordados no espetáculo, que promove uma identificação imediata da plateia. Edvana assina o texto do espetáculo e buscou inspiração na estética do estilo ted talk, em que conversas curtas são apresentadas de forma bem humorada.

SERVIÇO - Aos 50 – Quem me Aguenta?, com Edvana Carvalho | sábado (28) e 4 e 11/2, 19h, na Sala Letieres Leite – Centro Cultural SESI Casa Branca, Caminho de Areia | Ingressos: R$ 30 / R$ 15, à venda no Sympla.