Peça celebra 45 anos de livro de Clarice Lispector

Último livro de Clarice Lispector, Um Sopro de Vida foi lançado após a morte da escritora, em 1978, com organização de Olga Borelli. A peça Pulsações, que estreia besta quinta-feira (2) no Goethe-Institut Salvador, onde segue em temporada até 18 de março, homenageia os 45 anos de lançamento o livro.

A montagem explora diferentes linguagens artísticas, como teatro, dança, canto, performance e poesia, com a proposta de passear por pequenos universos da natureza humana, da arte e, sobretudo, do feminino. As sessões acontecem sempre de quinta a sábado, às 20h. A primeira apresentação é um ensaio aberto gratuito, no mesmo horário.

No palco, as questões existenciais, críticas e criativas expostas na obra por Clarice Lispector movem as atrizes Rebeca de Oliveira e Uerla Cardoso. A encenação é assinada pelo diretor teatral Érico José e transita entre corporeidades e reflexões sobre a arte, o teatro, o feminino e o mundo. Já o compositor e diretor musical Luciano Salvador Bahia musicou de forma inédita as canções do espetáculo, com as letras provindas do texto de Clarice, que ganham a voz da cantora Aline Lobo.

“Um Sopro de Vida é um livro repleto de relações entre o pensamento existencial de Clarice, as questões práticas da vida e esse embate entre as emoções e a razão, e isso foi peça chave para construir a corporeidade das atrizes”, explica o diretor.

Serviço

Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória, de hoje até 18/3, às 20 | Ingressos: R$ 20 / R$ 10 (hoje tem ensaio aberto com entrada franca)