Peça ‘Cordel do sonho sem fim’ é apresentada no Rio Vermelho

Foto: Divulgação

A partir da adaptação livre do texto “Cordel do Amor sem Fim”, da dramaturga baiana Cláudia Barral, a peça ‘Cordel do sonho sem fim’, que estará em cartaz nestas quinta (20) e sexta-feira (21) no Espaço Cultural Caballeros de Santiago, no Rio Vermelho, sempre às 20h, traz como mote provocador os sonhos das personagens da história original: Teresa, Carminha, Madalena e José.

Segundo os realizadores, a busca pelo sonho de cada persona guia toda a trama do espetáculo, numa montagem de caráter colaborativo, repleta de elementos fantásticos e confessionais, e de muita música na cena.

A montagem é resultado cênico da 2ª edição do Curso de Iniciação Teatral – Vivendo um Processo Criativo da Moiras Realizações, ministrado pela professora e pesquisadora Liz Novais. O curso ocorreu em formato intensivo entre setembro a dezembro deste ano.

Sinopse

O espetáculo é composto por uma mistura de referências estéticas, que conecta o lirismo e o texto poético presente no original de Cláudia Barral às releituras de caráter absurdo e fantástico, frutos de improvisações a partir de elementos extra cotidianos com os educandos atores.

No espetáculo, a música permeia toda a trama, ora estabelecendo os elementos de fantasia ora reforçando o teor da cena. A encenação utiliza da ‘curingagem’ dos atores como elemento de fortalecimento do trabalho coletivo de construção da personagem e como dinâmica que ressalta a teatralidade na cena.

Teresas, Carminhas, Madalenas e Josés se apresentam ao público não somente como personagens de uma história, mas também como inspiração para cada ator, que também compartilha com o público suas impressões sobre suas personas.

O resultado cênico, segundo os produtores, é fruto de uma investigação sobre criação colaborativa cênica, conduzida pela pesquisadora e professora de Teatro Liz Novais, que é diretora do espetáculo e também assina a direção musical ao lado de Gabriel Carneiro.

A abordagem de criação pautada da colaboração e afetividade é mantida como estratégia pedagógica criadora, mas assumindo como guia inspiradora uma dramaturgia poética baiana.

Sobre o curso de iniciação teatral

Em 2017, na primeira edição do curso, a abordagem do processo de criação partiu de uma investigação colaborativa com integrantes de desejos e inquietações do grupo, resultando no espetáculo "Espelhos Invisíveis", que teve curta temporada em dezembro, no Galpão Wilson de Melo - Forte do Barbalho.

O Curso segue no seu segundo ano, em 2018, desta vez em um formato intensivo, com duração de dois meses e meio, com enfoque numa montagem de texto teatral de dramaturgia baiana. Os diálogos entre colaboração, criação cênica, metodologias de ensino, poéticas inspiradoras são alguns dos aspectos da pesquisa artística e acadêmica da ministrante Liz Novais, que vem sido desenvolvidos mais recentemente na sua dissertação de mestrado pelo PPGAC-Ufba (2018).

Outra novidade de ano foi o curso integrar a agenda da Evoé Casa de Criação, espaço sede dos grupos teatrais Finos Trapos e o Coletivo Das Liliths, fortalecendo a rede de artistas locais. Este espetáculo é resultado cênico do Curso de Iniciação Teatral – Vivendo um Processo Criativo ANO II, promovido e realizado pela Moiras Realizações Artísticas e que aconteceu de setembro a dezembro de 2018, na Evoé Espaço de Criação, localizada nos Aflitos, Centro de Salvador.

Serviço

O quê: Espetáculo Teatral “Cordel do Sonho sem Fim”

Quando: 20 e 21 de dezembro de 2018 (Quinta e Sexta), sempre às 20h

Onde: Espaço Cultural Caballeros de Santiago – Rua da Paciência, 441- Rio Vermelho, Salvador-BA

Valor: R$ 20 (meia) R$ 40,00 (inteira); R$ 30,00 (valor promocional antecipado)

Contato: (71) 99281-0153- coletivomoiras@gmail.com