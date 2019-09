Peça Em Família volta a cartaz para refletir sobre a velhice

O cuidado com as pessoas mais velhas (ou a falta dele) serve de mote para a peça Em Família, que está de volta em curta temporada no Teatro Gregório de Mattos. Indicada ao Prêmio Braskem de Teatro na categoria melhor espetáculo, a peça dirigida por Marcelo Flores celebra os 80 anos do ator Harildo Deda, os 20 anos da companhia de teatro Os Argonautas e a sua própria vitalidade, já que completa um ano em cartaz.

Afetivo e carregado de humor, Em Família conta a história do casal de idosos Seu Sousa (Harildo) e Dona Lu (Joana Schnitman), que são despejados da casa onde moram por falta de condições financeiras. A partir disso, a peça problematiza questões do sistema previdenciário e da sociedade que marginaliza os mais velhos.

O espectador é convidado, ainda, a refletir sobre as relações familiares, já que, diante dos obstáculos sociais enfrentados pelos idosos, estes não conseguem mais ser provedores nem de si, nem dos outros. Muitos passam, então, a enfrentar uma crise que os distancia dos afetos e do almejado conforto para encarar o “final da vida”, explica o diretor da peça.

“É um tema muito relevante e todos nos identificamos de alguma maneira: como filhos, pais, irmãos, netos, genros, noras. Tudo gira em torno desse casal de idosos que não tem mais como se manter, porque não tem mais a força de trabalho. O que a sociedade faz com essas pessoas, né?”, provoca Marcelo Flores, 43 anos. “A peça é uma grande homenagem a Harildo, ao tempo e a todos os artistas que seguiram nessa carreira tão difícil”, completa.

Com 53 anos de profissão, o ator e também diretor Harildo Deda completa 80 anos, em novembro, com uma certeza: gosta mesmo é de ser chamado de velho. Idoso, melhor idade e terceira idade não fazem parte do seu vocabulário. “A gente precisa acabar com esses eufemismos, de passar a mão na cabeça do ‘pobre coitado do velhinho’”, defende o autodeclarado “vampiro da juventude”, aquele que não nega a velhice, mas bebe na fonte que o mantém vivo.

Ao seu lado, Joana Schnitman substitui temporariamente a atriz Neyde Moura para interpretar o texto escrito em 1972. Criado pelo dramaturgo paulista Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974), autor também da série A Grande Família - que teve duas versões na TV Globo -, Em Família é um “ato de resistência cultural no nosso país”, resume Marcelo Flores.

