Peça fala sobre solidão provocada pelas redes sociais

Nesta sexta-feira (27), o espetáculo solo Nesta Data Querida, da atriz Thais Laila, terá sessão extra gratuita para jovens do Instituto Aliança, Organização Não Governamental que promove educação e inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho, e também para jovens de escolas públicas. A peça está em cartaz no Teatro Sesi Rio Vermelho, todas as sextas e sábados, às 20h.

“Eu fico muito feliz quando as pessoas fazem questão de me abraçar ao final do espetáculo, para contar como elas se identificaram com a história. Um dia desses vi a postagem de um psicólogo na rede social, dizendo que a peça é uma sessão de psicanálise. É maravilhoso saber que estou conseguindo sensibilizar as pessoas dessa forma”, diz Thais Laila.

E é exatamente sobre sentimentos que a peça trata. Dos medos, angústias, tristezas e saudades da personagem, que coloca em cena as memórias dos aniversários passadas, das expectativas criadas por ela e do pavor de não ser lembrada nesta data. Tudo acontece em um colorido cenário de preparação da festa. A trama, que conta a história da solidão de uma jovem, que busca aceitação através das redes sociais, tem impactado o público pela sutileza como a atriz conduz um tema tão importante nos tempos atuais.

É uma verdadeira gangorra de emoções. O público passa do riso ao choro de uma cena para outra. A personagem consegue despertar a reflexão sobre como estamos vivendo e o que queremos, ao mesmo tempo em que nos traz o lúdico da infância e o riso pelos gestos caricatos e bordões que vemos sendo reproduzidos, diariamente, nas redes sociais.

SERVIÇO - Nesta Data Querida, com Thais Laila | sextas e sábados de maio, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho | Ingressos: R$ 30/ R$ 15 | Sessão Extra nesta sexta (27), gratuita para jovens do ensino público e Instituto Aliança