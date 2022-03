Peça ‘Foi Por Esse Amor’ será apresentada domingo (20) no TCA com ingresso a R$ 1

Assistir 'Foi Por Esse Amor' é ir para o teatro e se deparar com a própria história no palco. Ao narrar memórias de pai e filho, a peça traz temas universais que fatalmente se cruzam com as lembranças do público, especialmente o baiano. Um truque de sensibilidade e afeto costurado por narrativas de personagens do cotidiano de Salvador e relações, especialmente as familiares.

Sucesso entre o público durante três temporadas, 'Foi Por Esse Amor' volta em apresentação especial no próximo domingo (20), às 11h, no projeto Domingo no TCA, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos começam a ser vendidos às 9h do dia do espetáculo, na bilheteria do teatro.

Em cena, o experiente e premiado ator João Guisande (Melhor ator no prêmio Braskem de teatro 2015 e 2018 e Melhor ator no Festival de Blumenau 2013) contracena com o pai, Antônio Roque, coronel aposentado da Polícia Militar da Bahia.

A obra traz a relação entre pai e filho em diversas circunstâncias. Conta do amor de ambos pelo Carnaval, passa pelas dúvidas e medos da infância, juventude e velhice, pela rivalidade no futebol – Antônio (Bahia) e João (Vitória) –, por canções que os movem...

‘Foi Por Esse Amor’ põe no palco um coronel da PM que, através da sua primeira experiência como ator, fala também sobre a vida após a aposentadoria. Suavemente, o público é convidado a relembrar, reviver e recuperar suas próprias histórias familiares, valorizando este afeto único. É amor com muito humor.

“Comecei a perceber através de meu filho ator, João Guisande, que a vontade de atuar já estava no meu subconsciente. O desejo sempre existiu, mas durante minha infância e adolescência não tive muito espaço para pensar nessa possibilidade. Depois de adulto e com o trabalho como militar, menos ainda”, conta Antônio Roque. A ideia de transformar esta primeira experiência do coronel no universo do teatro é contada de forma emocionante no espetáculo.

Trazendo a poética do teatro documentário, o espetáculo é, também, mais um projeto para dar continuidade à pesquisa do ator João Guisande. Nele, João explora o campo da memória, improvisação e contação de histórias. “Brincamos com nossas memórias em cena, com entusiasmo e humor revelamos a nossa baianidade através de personagens que fazem parte da nossa vida familiar e da cidade de Salvador.”

O espetáculo estreou em outubro de 2018, no Galpão Wilson Melo, em Salvador. Foram oito apresentações com casa lotada. Em 2019, “Foi Por Esse Amor” recebeu o Prêmio Braskem de Teatro na categoria melhor ator (João Guisande) e também fez a sua primeira circulação internacional. Foram quatro cidades em Portugal e cinco apresentações, além de participação no Festival Fafencena, na cidade de Fafe, onde receberam o prêmio de melhor espetáculo pelo voto popular.

A peça tem texto e direção de João Guisande, trilha sonora de Ronei Jorge, iluminação de Allison de Sá, figurino de Fernanda Beltrão e João Guisande. O design gráfico fica por conta da LadoB (Belmiro Neto e Pat Simplício). A apresentação dura uma hora e a classificação etária é 12 anos.