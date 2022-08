Peça infantil atualiza perfil das princesas dos contos de fadas

Depois da estreia no Rio de Janeiro e apresentações em municípios do norte de Minas Gerais e na capital pernambucana, o espetáculo infantojuvenil Preta de Ébano - Uma Princesa do Nosso Tempo chega agora à Bahia, graças ao patrocínio da Chesf, por meio do Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2021. A história da princesa negra nasceu de um livro de Gisela de Castro, que o transformou em peça.

O espetáculo terá sessões gratuitas para escolas nas cidades de Paulo Afonso (dia 30/8), Sobradinho (1º/9) e Salvador (5/9). Na capital baiana, haverá uma sessão extra no Teatro Sesi do Rio Vermelho, no domingo (4), com ingressos a R$ 40 | R$ 20.

Em cada município haverá doação de exemplares do livro homôniomo para bibliotecas e escolas públicas. E a garotada de todo Brasil também poderá viajar nas páginas do livro, à venda no Mercado Livre, pelo e-mail da Zucca Books (zuccabooks@gmail.com) e pelo perfil da Zucca no Instagram (@zuccaproducoes).

Serviço - segunda (5), no Teatro Sesc-Senac Pelourinho; sessões às 10h30 e 14h | domingo (4), no Teatro Sesi do Rio Vermelho, às 16h, com ingressos à venda por R$ 40 / R$ 20