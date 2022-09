Peça investiga a vida real de digital inlfuencer

O cenário é a comemoração do aniversário de uma digital influencer. Apesar dos milhares de seguidores, a solidão de uma mulher real. Este é o panorama social que o espetáculo Nesta Data Querida evidencia. Um solo de comédia dramática escrito, dirigido, interpretado e produzido pela atriz Thais Laila, em temporada no Teatro Sesi do Rio Vermelho, dentro da programação do Setembro Amarelo. As sessões acontecem nesta quinta (22) e dia 29 de setembro, às 19h.

Pessoas ausentes, lembranças fartas e presentes misteriosos colocam a aniversariante diante de um poderoso encontro consigo. A preparação da festa de aniversário é um pretexto poderoso para que sejam revelados medos, tristezas, saudades, angústias e sonhos comuns a todas as pessoas. O enredo de Nesta Data Querida traça um paralelo a um contexto social contemporâneo, em que a realidade virtual tem sobreposto as relações interpessoais. Os seres humanos nunca estiveram tão conectados, e ao mesmo tempo nunca estiveram tão desconectados.

Nas redes sociais tudo parece perfeito. Mas, por trás dessa exibição constante, existem relações complicadas com a família, inseguranças e solidão. A notificação de distúrbios mentais e emocionais decorrentes das redes sociais está cada vez mais comum e sentimentos como estes têm levado pessoas a desenvolverem ansiedade e depressão, que atingem 63% e 59% dos brasileiros (USP/2021).

Apesar de não falar sobre suicídio de forma objetiva, Nesta Data Querida traz à cena a necessidade de cuidados com a saúde mental. “É preciso ter atenção aos gatilhos, muitas vezes banalizados no mundo moderno, que levam à depressão e suas consequências. Refletir sobre isso é importante, pois é justamente o fato de existir tanta gente sofrendo que contribui para que os índices de suicídio sejam tão altos”, pondera a atriz.

Serviço - Nesta Data Querida, com Thaís Laila, e bate papo com especialistas com temáticas acerca do Setembro Amarelo | dias 22 e 29 de setembro, às 19h, no Teatro Sesi do Rio Vermelho | Ingressos: R$ 30 / R$ 15, à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro. Assinates do Clube CORREIO têm 50% de desconto.