Peça Kaiala marca retorno presencial do Domingo no TCA

Após um ano e meio de atividades realizadas exclusivamente por meios digitais, o projeto Domingo no TCA volta a contar com a presença de público no mês da Consciência Negra. O retorno acontece neste domingo (14), às 11h, com a apresentação do solo Kaiala, do ator Sulivã Bispo, em cena sob a direção de Thiago Romero. Os ingressos custam R$ 1 | R$ 0,50, vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro.

Pensando neste momento especial de retomada, o texto da obra foi revisitado, com o acréscimo de novas cenas e músicas. Em Kaiala, Sulivã transita entre a intolerância religiosa, o infanticídio e o racismo para dar contorno ao seu primeiro trabalho solo.

A obra conta a história do assassinato de uma menina de 10 anos durante a invasão de seu terreiro por um grupo de evangélicos, se baseando em três pontos de vista: o do seu irmão-de-santo; da sua avó, que ao mesmo tempo é sua ialorixá; e da evangélica que lidera o ataque ao terreiro, que também é a algoz da criança. A narrativa traz depoimentos e memórias dos três personagens.

A peça apresenta a divindade Kaiala, inquice do candomblé-Angola, e é usada como metáfora para tratar de temas como a intolerância, resistência, preconceito e genocídio do povo negro. Dentro da tradição bantu, Kaiala tem as águas como seu domínio. “Kaiala é um alerta do que não pode mais acontecer. É a grande força maternal, que cuida das cabeças e vem passar essa mensagem. Ela traz para a dramaturgia a visão de divindade de maneira muito bela e singela e faz um paralelo com esse momento tão triste que estamos vivendo de intolerância religiosa no país”, explica Sulivã.

O embrião do espetáculo, que também busca no humor como uma forma de conscientização, nasceu há seis anos numa atividade apresentada no Ato de Quatro – um projeto da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – que consiste na criação de cenas de 15 minutos. Com Kaiala, Sulivã foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro de 2016 na categoria Melhor Ator.

Serviço - Kaiala | domingo (14), às 11h | Sala Principal do Teatro Castro Alves | Ingresso: R$ 1 e e R$ 0,50