Peça no Solar Boa Vista conta história de alunos que lutam para manter escola aberta

Um grupo de estudantes de uma escola pública recebe a notícia que a unidade será desativada por contas de cortes feito pelo governo. Com o intuito de serem ouvidos e manterem o funcionamento da escola, os alunos passam a ocupar o espaço físico do colégio, a fim de mostrar a necessidade de manter aquele espaço vivo. Porém, vão enfrentar dificuldade de apoio ao movimento e resistência do governo.

Esse é o enredo de 'Voz Ativa', espetáculo que o Grupo de Teatro Novos Arteiros apresenta, nos próximos sábado (26), às 18h, e domingo (27), às 17h, no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. O ingresso custa R$ 10,00 e R$ 5,00, e será vendido no local, nos dias do evento.

O espetáculo, com direção de Daniel Vinicius, é formado por jovens do bairro de Marechal Rondon, arredores e diversos outros bairros populares da capital baiana.

Ficha Técnica

Direção: Daniel Vinicius

Assistente de Direção: Beatriz Santana

Supervisão Artística: Wiliam Cardoso

Cenário: Luis Cláudio Meneses

Figurino: Vitória Reis

Iluminação: Marcos Oliveira

Elenco: Betânia Trinchão, Bruno Vasconcellos, Cris Ferreira, Danilo Mendes, Débora Reis, Diego Peixoto, Erick Farias, Hilberth Sampaio, Jordan França, Julia Rebeca, Luck Santos, Marcele Santos, Matheus Pinho, Raiane Reis, Robson Luis, Tainá Morais, Thaty Ribeiro, Vitória Reis

Serviço

Espetáculo Voz Ativa

Quando: 26 e 27 de outubro (Sábado e Domingo)

Horários: Sábado às 18h e Domingo às 17h

Entrada: R$ 10,00 (Inteira) / R$ 5,00 (Meia)