Peça revive momentos finais da Segunda Guerra Mundial

Baseada em fatos reais, a montagem Cinco Segundos revive os momentos finais da Segunda Guerra Mundial, que está completando 80 anos de seu início e terminou com o saldo de mais de 70 milhões de mortos.

Na trama, que se passa em território italiano, Rui, um praça da Força Expedicionária Brasileira (FEB), se depara com um soldado alemão. Esgotados, eles precisam cumpri suas missões, ou seja, eliminar um ao outro, mas, por um curto espaço de tempo, se veem bem próximos. A trama discute o choque de princípios frente os desafios da vida e da morte.

Com texto do historiador e dramaturgo Ricardo Carvalho e direção de Ricardo Carvalho, Alan Miranda e Daniel Arcades, o espetáculo traz no elenco os atores Felipe Mago, Felipe Velozo e Marília Carvalho.

Serviço

O quê: Montagem Cinco Segundos

Onde: Teatro Jorge Amado (Pituba)

Quando: De quinta, dia 29 de agosto à sábado, às 20h e domingo, às 19h

Ingresso: R$ 60| R$ 30. Vendas: na bilheteria e no sympla.