Peça sobre a vida de Van Gogh entra em cartaz no Teatro Gamboa Nova

O espetáculo, Vincent... Um Possível Van Gogh, estreia nesta sexta (5), às 19h, no Teatro Gamboa Nova, nos Aflitos, com direção de Edinilson Motta Pará.

A peça fala da vida e da obra do pintor holandês Vincent Van Gogh, interpretado pelo ator Lago Júnior, que também é autor do texto. A história se passa de modo linear, apresentando momentos da infância, adolescência e fase adulta do holandês, um dos nomes mais importantes da pintura impressionista. A narrativa passa por amores, incompatibilidade com a sociedade e morte precoce aos 37 anos, combinando frases ditas por ele com trechos de sua biografia.

Com uma separação feita por jogo de luz e música, o ator Lago Júnior interpreta Van Gogh mostrando aos espectadores suas angústias e ansiedades e é também o narrador da história relatando fatos e elementos da vida do pintor.

A montagem fica em cartaz às sextas e sábados, até o dia 20 de julho.

Serviço

O quê: Vincent... Um Possível Van Gogh

Onde: Teatro Gamboa Nova, Aflitos

Quando: Sextas e sábados, às 19h

Ingresso: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)