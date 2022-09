Peça Um Vânia, de Tchekhov encerra temporada na Casa Rosa

Vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2017 nas categorias melhor espetáculo, direção e ator, a peça Um Vânia, De Tchekhov encerra neste domingo (18) a curta temporada na Casa Rosa, no Rio Vermelho, com elenco composto por Marcelo Flores, Alethea Novaes, Isadora Werneck, Marcelo Praddo e Gideon Rosa. A direção é de Gil Vicente Tavares,

Carregado de filosofia poética, o texto é um dos maiores clássicos do teatro mundial e mostra o cotidiano de uma família e amigos em uma fazenda, onde as relações e os sentimentos, as expectativas, as frustrações e as paixões não correspondidas vêm à tona nesta convivência que acaba com o verniz social e o jogo de aparências entre eles. O texto de Tchekov serviu de referência para o filme Drive My Car, que foi o representante do Japão no Oscar 2022.

Serviço - Um Vânia, De Tchekhov | domingo (18), às 19h, na Casa Rosa | Ingressos: a partir de R$ 30, à venda através do sympla ou no local.