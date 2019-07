Peça Vermelho Melodrama estreia nesta sexta (12)

Lúcio Mauro, Carlos Manuel e Lurdes Maria. Os nomes parecem ter saído de uma novela mexicana, mas são os personagens da peça Vermelho Melodrama, que estreia hoje.

Baseada em texto inédito do dramaturgo Gildon Oliveira - autor de peças como Olorum e Avesso -, a montagem é uma espécie de homenagem ao melodrama, gênero que surgiu na França e encontrou na América Latina o terreno ideal para sua afirmação.

O roteiro conta a história de três órfãos criados como irmãos. Um dia, a irmã pede a um dos irmãos que entregue a alguém uma carta. A correspondência, no entanto, jamais chegará ao destinatário porque o rapaz incumbido da entrega se recusa a cumprir a tarefa, após conhecer o conteúdo da carta.

A direção de Vermelho Melodrama é de Jorge Alencar, fundador do grupo Dimenti e diretor de espetáculos como Tombé e Strip Tempo. No elenco, estão Eduardo Gomes, Fábio Osório Monteiro, Lia Lordelo, Neto Machado e Véu Pessoa. As canções são de Leo Fressato e a direção musical é de Luciano Salvador Bahia.

Para Alencar, embora a montagem que ele dirige não tenha a estrutura clássica de um melodrama, há nitidamente elementos desse gênero presentes. “Algumas pessoas viram e disseram que é um mix de emoções. Tem umas coisas engraçadas, há grandes revelações e há momentos em que é possível se emocionar mesmo. Há momentos em que parece uma sátira do melodrama, mas há também uma aproximação cômica com o melodrama”, diz Alencar.

“É um melodrama, mas também uma reflexão sobre o melodrama”, acrescenta. Até as canções ajudam a aumentar o tom melodramático do espetáculo. “Me desculpe, amor, mas a tempestade sou eu”, diz o verso de uma das músicas.

O texto tem origem na dissertação de Gildon Oliveira, que realizou pesquisa sobre o melodrama para concluir o mestrado.

Teatro do Goethe-Institut (Corredor da Vitória, 1809). Até o dia 28. Ingresso: R$ 20 | R$ 10. À venda no Sympla.com.br/dimenti.