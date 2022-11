Peças com estética artesanal são apostas certeiras para o Verão

Crochê, tricô, bordados, acessórios em fibras naturais, todos os elementos com estética artesanal vão aquecer ainda mais o verão. Eles são sinônimos de sofisticação com originalidade. A moda se rendeu de vez a esse universo, cuja origem está nas atividades manuais tradicionais e possui uma longa história em nossa cultura popular. Grandes marcas e lojas de departamentos investiram com tudo para o Verão, em tops, vestidos, camisas, saias , calças, bolsas e bijuterias com esse mood artesanal. Se, antes, eles eram muito usados em versões minimalistas e monocromáticas, nesta temporada estão cheias de cor como se espera da estação mais quente do ano. O melhor de tudo é que você também pode aproveitar que esses hits estão em alta e procurar por eles em feiras de artesanato, em associações de artesãos locais e até na própria família com um parente que faz, sem necessariamente ter que correr para uma loja. Mas antes de sair garimpando os seus achados, vem conferir nossas produções!

Muitas texturas

Tricô e crochê juntos promovem uma bela mistura de texturas. Foi o mote dessa produção que uniu quimono e vestido em um match bem colorido.

Pura beleza

Se você está pensando em qual peça com essa estética artesanal deve investir, com certeza um conjuntinho é uma boa. Versátil e rende looks desmembrados. Arrematamos um sobrepondo com camisa em tecido caça e argolas com búzios, tudo no mesmo clima.

Juntinhos

Este conjunto de crochê com franjas de miçangas é irresistível. Para dar ainda mais personalidade, acrescentamos uma bolsa de palha com design criativo.



