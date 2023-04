Peças de luxo de Gloria Maria estão à venda; saiba onde comprar

A morte de Gloria Maria completou dois meses no último domingo (2), e, agora, os fãs têm a oportunidade de adquirir itens do guarda-roupa da jornalista. Referência em revenda de peças luxuosas de second hand, o site Hug Shop disponibiliza parte do acervo da apresentadora para compra, entre vestidos, bolsas e sapatos.

Segundo a marca,Gloria valorizava a moda nacional e 80% do seu acervo eram de marcas brasileiras. Entre as favoritas da jornalista, estavam grifes como Animale, Cris Barros e até Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa. A coleção também conta com peças de luxo de grifes estrangeiras.

Atualmente, a "Lojinha da Gloria Maria" conta com peças que variam de R$ 220 a R$ 4.000; a peça mais cara é uma bolsa com detalhes em couro da Louis Vuitton. O site defende que os preços estão bem abaixo da média do mercado second hand.

Alguns itens já se encontram esgotados, como uma bolsa luxuosa de R$ 7 mil da Chanel. A Hug Shop aceita pagamentos parcelados em até 6x sem juros no cartão de crédito, com parcelas mínimas a partir de R$ 200.

Além de jornalista conceituada, Gloria foi um ícone fashion. E de gosto muito variado, como a própria lojinha demonstra. Nos bastidores da TV Globo, ela era conhecida pela forte personalidade quando o assunto era moda. A jornalista gostava de opinar nos looks, construir as produções em conjunto e sabia dizer "não" quando percebia que a roupa não lhe valorizava.

"A gente não vestia a Glória, e sim a ajudava a ir montando e pesquisando. E essa personalidade se refletia na forma de se vestir. Ela adorava cintos, braços de fora e cores fortes, mas sempre com cuidado na cor que usava, pensando em como ficaria na TV", disse Patricia Veiga, coordenadora de figurino do núcleo de jornalismo da TV Globo, em entrevista publicada pela Folha de São Paulo.