Peças de teatro animam o fim de semana na cidade, confira

Meu Crush Favorito

Dirigida por Karol Martins, a peça Meu Crush Favorito, em cartaz nesse sábado (25) no Teatro Jorge Amado, às 20h, conta a vida da jovem Maitê, garota que se encantou com Lucas, mas que agora tenta resistir à beleza do egoísta Patrick. No elenco, Gustavo Roriz, Nathalya Araújo e Pedro Moreira.Ingresso: R$60 | R$30. Desconto de 49% para Clube Correio

Patrulha Canina

Famosos pela animação na TV, os cães da Patrulha Canina chegam no Teatro Jorge Amado nesse nesse sábado (25) e domingo (26), com sessões às 15h e 17h. Ryder e sua turma vivem grandes aventuras e ajudam todos que passam por perigo. Ingresso: R$60 | R$30. Desconto de 49% para Clube Correio



Encantados.com - Uma aventura Off-line

Com direção de Lorena Pio, o espetáculo acontece nesse sábado (25), às 18h, e domingo (26), às 17h, no Teatro Eva Herz, no Shopping Salvador. A peça traz personagens de contos, como Chapeuzinho Vermelho, e discute a importância de se encantar de forma desconectada. Ingresso: R$ 60 | R$30.