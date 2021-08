'Peço desculpa ao torcedor', diz Capixaba sobre antiga polêmica

A vida de Juninho Capixaba tem dado voltas no Bahia. Do início promissor, quando retornou ao clube no em 2020, o jogador viu o desempenho cair e ainda na temporada passada virou reserva e passou a figurar apenas como opção no banco.

Mas, ao que parece, o lateral está recuperando o seu espaço no tricolor. Titular de última hora na vitória sobre o Atlético-MG por 2x1, pela Copa do Brasil, quando Matheus Bahia sentiu indisposição durante o aquecimento, Capixaba colocou uma dúvida na cabeça de Dado Cavalcanti.

O bom desempenho, tendo inclusive marcado um gol diante dos mineiros, foi o suficiente para Juninho ser mantido na equipe titular no empate com o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão. Feliz com o novo momento, o jogador diz que usou o tempo que passou fora do time para refletir e aprimorar as qualidades.

"Acredito que todo jogador precisa desse tempo. Jogador vive de altos e baixos, bons e maus momentos, acontece com qualquer um. Até os grandes jogadores da atualidade passam por isso. Eu tirei como um momento para trabalhar e melhorar o que eu precisava melhorar para voltar firme", explicou ele.

Além do desempenho ruim que vinha apresentando em campo, Capixaba ficou marcado por atritos com os torcedores. Em janeiro, durante uma partida de vídeo game, ele chegou a se irritar com as cobranças e discutiu com um torcedor. O vídeo viralizou e não foi bem aceito pelos tricolores.

Apesar de reconhecer que errou e pedir desculpas, o lateral afirma que segue tendo bom relacionamento com a torcida. Questionado se pensou em deixar o clube, ele afirmou que isso até passou pela cabeça, mas que quer deixar o tricolor pela porta da frente, conquistando títulos.

"Meu relacionamento (com o torcedor) continua o mesmo, errei em algum momento, como todo ser humano, um momento de estresse que o clube estava passando. Peço desculpa ao torcedor de novo, óbvio que eu não queria, por ser criado aqui, cheguei no clube muito novo. Fiquei muito triste, acabei refletindo, vi que foi um erro, novamente peço desculpas, mas seguimos. Eu amo a torcida do Bahia desde o primeiro dia que eu cheguei aqui", disse ele.

O retorno de Juninho Capixaba ao time titular acontece em um momento de crise do Bahia. Apesar do bom desempenho no jogo contra o Atlético-MG, o tricolor amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na Série A. Foram quatro derrotas seguidas e um empate, na última rodada, contra o Cuiabá.

Diante do mau momento do da equipe e da proximidade com a zona de rebaixamento, camisa 29 enxerga na zona turbulenta a chance de assumir a responsabilidade e fazer o Esquadrão reencontrar o caminho dos triunfos.

"É muito importante para mim, um momento que o time precisa. Precisamos de qualidade técnica, de cabeça no lugar, saber lidar com isso. Não acredito que seja um peso, mas para mim vai ser importante entrar e dar conta do recado em um momento em que o time não se contra num estado tão agradável", explicou.

Neste domingo (15), o Bahia tem mais um compromisso pela Série A. O time encara o Atlético-GO, às 18h15, no estádio de Pituaçu. A tendência é de que Capixaba continue entre os titulares do técnico Dado Cavalcanti.