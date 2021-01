Pedágios ficam mais caros na BA-099 a partir de hoje; veja preços

Começa nesta terça-feira (5) a cobrança das novas tarifas do pedágio da BA-099, em Camaçari. Os preços foram reajustados e serão alterados para carros, motos e caminhões.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o aumento foi de 2,44% e correspondente à readequação tarifária anual, prevista no contrato de concessão.

Já a partir de hoje, a tarifa aplicada para automóveis, caminhonetes e furgão passa a ser de R$ 7,20 em dias úteis e de R$ 10,80 aos finais de semana e feriados. Os valores cobrados anteriormente eram de R$ 7 e R$ 10, 50, respectivamente. Caminhões, ônibus e motocicletas também passarão por readequação tarifária.

A rodovia é administrada pela concessionária Litoral Norte (CLN). Ainda segundo a Agerba, a mudança de valores teve como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para cada categoria de veículo.

O trecho administrado pela CLN tem 217 km de extensão, do Km 7,5 (ponte do Rio Joanes), divisa entre os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, até Jandaíra, na divisa com Sergipe. Além dessa área, os acessos às localidades de Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Baixios/Palame, Subaúma e Conde também são administrados pela concessionária.

Veja abaixo a tabela com os novos valores:

