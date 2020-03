Pedestre morre após ser atropelado na Avenida Paralela

Um homem não identificado morreu após ser atropelado na manhã desta segunda-feira (9), na Avenida Paralela, em frente ao Shopping Paralela. De acordo com informações de testemunhas no local, o homem estava no canteiro próximo à linha do metrô quando tentou atravessar a pista e foi atingido por um veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem foi atingido porém veículo modelo Fiat Argo, placa PLVOD10, de cor preta. O condutor aguarda no local a chegada da Polícia Técnica para realização de perícia. Abaldo, ele não quis falar com a imprensa.

Equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão no local e organizam o trânsito na via. Um congestionamento de cerca de 1 quilômetro se formou na Paralela. Duas faizas da via foram interditadas com cones de sinalização.

A Polícia Militar também está presente e aguarda a chegada da Polícia Técnica para a perícia e remoção do cadáver.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier