'Pedindo pra ser um pesadelo', desabafa Maraísa após morte de Marília Mendonça

Seis dias após a morte da amiga e parceira de palco, Marília Mendonça, em um acidente aéreo, Maraísa, que faz dupla com a irmã Maiara, voltou ao Twitter para expressar a saudade: “Mais uma noite que eu vou dormir pedindo pra acordar e tudo ser apenas um “pesadelo” não aguento mais esse looping”, escreveu, na madrugada desta quinta-feira (11).

Maraísa tem compartilhado a convivência com a dor e o luto com os seguidores nas redes sociais. Horas antes do desabado, havia compartilhado um vídeo em que aparece ao lado da irmã e da amiga em uma entrevista. Nas imagens, Marília Mendonça canta a música “Oi”. “Mas meu sorriso é arma da dissimulação. Quem olha minha boca se perde na atenção. Impeço assim que vejam chorar meu coração”, acrescentou Maraísa, ao relembrar o momento especial.

Na segunda-feira (8) ela publicou trecho de uma conversa que teve com Marília Mendonça horas antes do acidente. "Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir. Que dor. Agora estou definitivamente sozinha".

A dupla Maiara e Maraísa anunciou, nesta quarta-feira (10) que retornará aos palcos. A agenda, que havia sido que havia sido suspensa após a morte de Marília Mendonça, será retomada nesta sexta-feira (12), com uma apresentação na cidade de Apucarana (PR).