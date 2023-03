Pedra de Xangô sedia primeiro xirê em celebração ao dia Nacional das Tradições Africanas

As Guardiãs Matriarcas da da Pedra de Xangô e o grupo religioso Voz do Candomblé, realizaram nesta terça-feira (21), 1⁰ Xirê em homenagem a promulgação da Lei que institui o dia 21 de março como o dia Nacional das Tradições Africanas.

O Xirê é uma palavra Yorubá que significa roda, ou dança para a evocação dos Orixás cultuados pelas religiões de matrizes africanas. O evento foi realizado durante a tarde, no Parque Pedra de Xangô, em Cajazeira 10.

A celebração reuniu centenas de pessoas que chegaram no local ainda pela manhã e permaneceram até o final da tarde. Em alusão ao Orixá que rege a pedra, o xirê foi realizado em culto a Xangô, divindade da justiça.

Evento também homenageou pessoas que defendem as religiões de matrizes africanas (Foto: Marina Silva/ COORREIO)

Além do xirê, os grupos religiosos também realizaram uma mesa de homenagens a pessoas que defendem as religiões de matrizes africanas. Entre elas, a jornalista Adriana Oliveira, repórter da TV Bahia (sentada à esquerda na foto acima).

Ela, que costuma usar as redes sociais para dar visibilidade ao candomblé, tem recebido diversos ataques de intolerância religiosa e perdeu centenas de seguidores, pelas publicações.

Mais celebração

No próximo sábado (25), o Terreiro da Casa Branca, em parceria com o Samba Pra Rua, dá continuidade a celebração pelo mês das Tradições Africanas com o "Batuques do meu Axé: do barracão de Tia Ciata ao de Mãe Neuza de Xangô". O evento acontecerá na sede da casa religiosa, no bairro do Engenho Velho de Brotas, a partir das 17h30.