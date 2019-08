Pedra de Xangô: Um lugar especial que vale uma visita

Ela está ali há 2 bilhões de anos. É isto mesmo, a Pedra de Xangô, localizada nas imediações da Avenida Assis Valente, em Cajazeiras, é um patrimônio geológico já reconhecido nacionalmente e tombado pela Fundação Gregório de Mattos. No entanto, quase não escapa de ser implodida, em 2005, quando as obras da avenida estavam em andamento.

Foi nesse momento que a comunidade do entorno se juntou para lutar pela preservação da pedra, que tem grande valor simbólico para adeptos das religiões de matriz africana. Desde então, uma série de atividades tem acontecido no local, chamando atenção para sua importância religiosa, cultural e turística.

Pensando nessas articulações, os organizadores do Festival Utra de Capoeira Regional resolveram iniciar a oitava edição do evento, hoje (4), lá na Pedra de Xangô.

Com o tema A Capoeira em Defesa dos Territórios Negros, o encontro tem largada às 8h e segue até o próximo domingo, com atividades em vários espaços da cidade.



“O local é um marco de luta, de resistência do povo negro da cidade de Salvador, é um símbolo de representatividade”, afirma o Mestre Jegue, que está à frente da Escola de Capoeira Regional Remanescentes (Cajazeiras XI), realizadora do evento. A ideia, diz, é atrair ao local crianças e jovens da região, além dos participantes de fora - o festival está recebendo 20 capoeiristas do exterior.

O evento é também uma boa oportunidade para quem tem curiosidade de ir ao local. A Pedra de Xangô, explica a pesquisadora Maria Alice Silva, está numa área remanescente de Mata Atlântica e guarda memórias de ocupações quilombolas e indígenas. “Precisamos mostrar ao Brasil e ao mundo este lugar histórico, que sofre várias pressões”, afirma Maria Alice, citando a ocupação informal e a intolerância religiosa como fortes ameaças à Pedra de Xangô.



Integrante do grupo de EtniCidades da Faculdade de Arquitetura da Ufba, Maria Alice é uma das articuladoras do processo de criação do Parque em Rede Pedra de Xangô e da APA Municipal Vale do Assis Valente - que está em tramitação - e será um passo importante para a preservação e divulgação dessa preciosidade da cidade. Mais informações sobre a Pedra de Xangô no Instagram(@pedra.de.xango).





Agenda do domingo (04)

Roda - Às 8h, na Pedra de Xangô, tem a abertura oficial do Festival, com roda de capoeira

Palestra - Em seguida, a partir das 11h, no Terreiro Mutalombo Yê Kaiongo, em Cajazeiras XI, o Tata Mutá Imê profere a palestra Mitologia e Ritmos Africanos