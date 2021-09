Pedra no sapato: Bahia tem tabu de sete anos sem vencer o Inter

Bahia e Internacional voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Os times medem forças no estádio do Beira-Rio e, quando esse confronto acontece, não tem como os tricolores não lembrarem da campanha de 1988. Naquela temporada, o tricolor desbancou o colorado em Porto Alegre e ficou com o título de campeão brasileiro.

Mas, nos últimos tempos, enfrentar o Inter tem sido uma pedra no sapato dos baianos. Seja em casa ou fora, o Esquadrão vem sofrendo. Para se ter uma ideia, para voltar do Rio Grande do Sul com os três pontos, o Bahia vai ter que quebrar um tabu de sete anos.

A última vez que venceu o Inter foi em 2014. Naquele ano, o time levou a melhor em confronto pela primeira fase da Copa Sul-Americana e ganhou por 2x0, no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Diego Macedo e Lucas Fonseca. Na volta, o empate por 1x1 na Fonte Nova garantiu a classificação.

Depois disso, Bahia e Inter voltaram a se enfrentar outras nove vezes. Foram dois empates e sete vitórias do colorado. Nos dois últimos encontros, por sinal, duas derrotas em Salvador.

Pelo segundo turno do Brasileirão de 2020, o rival ganhou na Fonte Nova por 2x1. Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo marcaram os gols gaúchos, enquanto Índio Ramírez descontou. Em 2021, novo resultado frustrante. Dessa vez o jogo aconteceu em Pituaçu, pelo primeiro turno. Edenilson, de pênalti, anotou o único tento da partida.

No retrospecto geral, o Bahia também está em desvantagem. Em toda a história, as equipes disputaram 63 jogos. Foram 14 triunfos do tricolor, 17 empates e 32 vitórias do Internacional.

Além do tabu, o Bahia sabe que vencer domingo é uma questão de necessidade. Com 23 pontos, o Esquadrão inicia a rodada na 15ª colocação, com a mesma pontuação do Juventude, 17º e dentro da zona de rebaixamento.

Muita coisa mudou

As duas equipes vão estar um pouco diferentes do que foi no encontro pelo primeiro turno da Série A. A primeira mudança está no comando técnico.

Se no primeiro turno o Bahia era treinado por Dado Cavalcanti, agora o elenco está sob as orientações do argentino Diego Dabove. Já o adversário saiu do interino Osmar Loss para o uruguaio Diego Aguirre.



Dentro de campo, entre os atletas que participaram do duelo, apenas Conti e Daniel devem ser titulares no Sul. No Inter, por sua vez, a principal mudança é a ausência de Thiago Galhardo, negociado ao Celta, da Espanha.