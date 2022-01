Pedras se soltam de cânion e atingem lanchas em Minas Gerais; veja vídeo

Pelo menos três lanchas foram atingidas neste sábado (8) por um talude que se soltou nos cânions de Capitólio, na região sul de Minas Gerais. O corpo de Bombeiros de Piumhi informou que há de 10 a 20 vítimas entre os turistas que passavam pelo local. Não há informação sobre mortes.

Imagens mostram o momento que as embarcações estão passando e as pedras se soltam e caem rapidamente.

O Corpo de Bombeiros informou ao G1 que a houve uma "tromba d'água" perto das pedras, que acabaram caindo da altura de mais de cinco metros. Mais equipes de Passos e de Piumhi foram enviadas para ajudar na ocorrência.

Minas vive momento de tensão com as chuvas. Um dique da Mina Pau Branco chegou a transbordar na manhã de hoje, com a água invadindo a BR-040, que liga a capital Belo Horizonte ao Rio de Janeiro.