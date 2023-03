Pedreiro que matou mulher por asfixia em Itapuã é condenado a 19 anos de prisão

O Tribunal do Júri realizado quinta-feira (2), em Salvador, condenou o pedreiro Edgar Pereira Costa a 19 anos e oito meses de prisão pelo feminicídio de sua companheira no bairro de Itapuã. Edgar estuprou e asfixiou a vítima, provocando sua morte, no dia 2 de agosto de 2017, na Segunda Travessa das Pedrinhas. O crime ocorreu na casa do réu.

Conforme consta na denúncia, ele mantinha um relacionamento abusivo com a vítima há quase um ano, na qual a mulher era alvo de violência física rotineiramente. O corpo da vítima foi encontrado dois dias após o crime pelo filho mais velho de Edgar Pereira.

A acusação foi sustentada no Júri pelo promotor de Justiça Davi Gallo. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado em razão do crime de feminicídio qualificado pela asfixia, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. Na sentença, o juiz Paulo Sérgio Barbosa determinou também que o denunciado cumpra 12 dias de multa pelo crime.

Relembre o caso

O pedreiro Edgar Pereira Costa foi preso no dia 4 de agosto de 2017 por matar e colocar num saco o corpo da namorada Cláudia Santana de Oliveira, 26. O crime aconteceu pela manhã, no bairro de Itapuã, em Salvador, mas Edgar foi preso à tarde, na BR-101, quando fugia para o município de Itabuna, no Sul da Bahia.

Segundo a polícia, Cláudia foi encontrada morta em um saco, dentro do banheiro da casa onde Edgar mora, na Avenida Dorival Caymmi. O pedreiro contou para os policiais que tudo começou com uma discussão, quando o casal estava bebendo.

Ainda conforme a polícia, ele disse que empurrou a mulher e que ela, ao cair, bateu com a cabeça. O impacto provocou um sangramento, mas a jovem conseguiu se levantar e foi dormir.

Edgar continuou bebendo e foi para a cama mais tarde. Ele disse para a polícia que só percebeu que Cláudia estava morta quando acordou, no dia seguinte. O pedreiro contou que ficou em pânico e resolveu colocar o corpo dela num saco e esconder no banheiro. Em seguida, fez uma mala e pegou um ônibus com destino a Itabuna, onde moram alguns familiares.

Investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) de Salvador descobriram a fuga, a companhia e horário do ônibus em que o suspeito viajava, e avisaram para a polícia de Itabuna. A delegacia encaminhou duas unidades da DH para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, que interceptaram o veículo em que Edgar estava e realizaram a prisão.

O suspeito foi levado para a delegacia de Itabuna onde contou o que aconteceu. Edgar negou que tivesse matado a namorada e disse que não estava fugindo. Cláudia morava com os pais, mas o casal estava junto há sete meses. O pedreiro contou que não avisou a polícia sobre o ocorrido porque ficou com medo, preferindo buscar o apoio de familiares. Edgar está preso em Itabuna e a polícia ainda não decidiu quando ele será encaminhado para Salvador.