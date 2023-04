Pedreiros criadores de 'Pense em mim' voltam a receber lucro com hit de Zé Felipe

A música "Pense em mim", que fez sucesso nos anos 90 na voz de Leandro & Leonardo, na verdade, foi composta por Douglas Maia e José Ribeiro, pedreiro e pintor de paredes de Santos, em São Paulo.

A música deu mais uma fonte de renda aos dois, que após 33 anos, vão receber mais dinheiro devido à música nova de Zé Felipe, filho de Leonardo, que trocou "pensa em mim" por "senta em mim". Atualmente, a canção já acumula milhões de visualizações no YouTube.

Com isso, os autores da música vão ficar com 16% dos direitos autorais do novo hit, uma nova fonte de renda para a dupla, que já tinha uma banda de baile chamada Nova Dimensão.

Douglas e José recebem até hoje R$ 10 mil por trimestre, além de R$ 100 mil cada quando a música é usava em campanha publicitária pelo país. Apesar de receberem valores altos, os amigos não ficaram ricos, mas conseguiram sustentar a família.

"Eu era uma pessoa que não tinha nada. A gente era muito humilde. Deus iluminou eu e o Douglas, e a gente conseguiu fazer a música. Foi como ganhar na loteria", diz José Ribeiro em conversa ao g1.

Ele prosseguiu comentando que não é aposentado pelo INSS, mas a renda conseguiu ajudar na criação dos filhos, que ainda eram pequenos quando a música se tornou um sucesso.