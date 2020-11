Pedrinho, do Benfica, é cortado da seleção olímpica por lesão

A seleção brasileira olímpica, que neste mês terá dois amistosos de preparação para a disputa dos Jogos de Tóquio-2020, em julho e agosto do ano que vem, teve mais uma mudança em sua lista original de convocados. No final da noite de terça-feira (3), a CBF anunciou que o atacante Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Benfica, foi cortado por conta de uma lesão no pé esquerdo, sendo substituído pelo técnico André Jardine por Mauro Júnior, do PSV Eindhoven, da Holanda.

O atleta de 21 anos retorna à seleção após convocações em 20219 durante a preparação para o Torneio Pré-Olímpico. Mauro Júnior participou de um triangular disputado nas Ilhas Canárias, na Espanha, e de dois jogos preparatórios contra Colômbia e Chile, disputados em São Paulo. O meia também acumula participações em partidas da seleção brasileira sub-20.

Da lista original, divulgada no último dia 23, André Jardine já tinha feito uma mudança. Por conta da ida do meia Lucas Paquetá, do Lyon, para a seleção principal, que disputará dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o técnico convocou o meia-atacante Tetê, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A seleção olímpica se reúne entre os dias 9 e 17 deste mês e fará dois jogos preparatórios contra Arábia Saudita (dia 13) e Egito (dia 16), duas seleções também classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, na Arábia Saudita.

Confira a lista atualizada dos convocados da seleção olímpica:

Goleiros - Daniel Fuzato (Gil Vicente-POR), Gabriel Brazão (Oviedo-ESP) e Phelipe (FC Dallas-EUA);

Laterais - Ayrton Lucas (Spartak Moscou-RUS), Caio Henrique (Monaco-FRA), Dodô (Shakhtar Donetsk-UCR) e Emerson (Betis-ESP);

Zagueiros - Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Ibañez (Roma-ITA), Luiz Felipe (Lazio-ITA) e Lyanco (Torino-ITA);

Meio-campistas - Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Tetê (Shakhtar Donetsk-UCR), Marcos Antônio (Shakhtar Donetsk-UCR), Maycon (Shakhtar Donetsk-UCR), Reinier (Borussia Dortmund-ALE) e Wendel (Zenit St.Petersburg-RUS);

Atacantes - Antony (Ajax-HOL), David Neres (Ajax-HOL), Evanílson (Porto-POR), Matheus Cunha (Hertha Berlin-ALE), Mauro Júnior (PSV Eindhoven-HOL) e Rodrygo (Real Madrid-ESP).