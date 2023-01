Pedro Bial e esposa circulam por restaurantes do Sul da Bahia durante férias

O jornalista Pedro Bial e a esposa Maria Prata passaram o réveillon na Bahia, mais precisamente na Vila de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento. O casal foi visto desembarcando em Porto Seguro, no sul do estado, na última quarta-feira (28). Eles têm aproveitado a passagem pela localidade para fazer um roteiro gastronômico.



Nesta terça-feira (03), o casal aproveitou o dia e almoçou no Maroca, restaurante que fica na beira da praia de Santo Antônio. Já durante à noite, Pedro e Maria escolheram o restaurante Luz de Minas Beira Rio, que oferece gastronomia mineira e regional nas margens do rio João de Tiba.



Nos últimos dias do ano passado, o casal escolheu o restaurante Gaivota para um almoço. O local também fica na beira do rio, o que possibilita uma bela vista de uma das principais paisagens de Santo André. “O cara das boas conversas veio prestigiar nossa culinária. Alegria ter você por aqui Pedro Bial”, comentou o perfil oficial do estabelecimento ao compartilhar um registro da visita nas redes sociais.



Assim que chegaram na Vila Santo André, na quarta-feira (28), Pedro e Maria jantaram no Flor de Tangerina. Por lá, eles provaram o famoso acarajé do estabelecimento. “Foi um prazer ter essa conversa saborosa com Bial", publicou o perfil oficial do restaurante.

