Pedro Bial reúne Xuxa e ator mirim de Amor, Estranho Amor

Depois de reunir Xuxa e Marlene Mattos, o apresentador Pedro Bial promoveu um segundo reencontro histórico. Na última sexta-feira (3), ele gravou com a Rainha dos Baixinhos e com o ator Marcelo Ribeiro, que, aos 12 anos, contracenou com ela no filme Amor, Estranho Amor, de Walter Hugo Khouri. Ele hoje tem 41 e ela, 58. Na época, em 1982, Xuxa tinha 19 anos. Juntos, protagonizaram uma polêmica cena erótica. O elenco que contava ainda com Vera Fischer e Tarcísio Meira.

O material fará parte do documentário sobre a apresentadora que Bial está dirigindo para o Globoplay, uma parceria com a Endemol.

Marcelo Ribeiro e Xuxa no filme Amor Estranho Amor (reprodução)

A cena erótica que causou grande polêmica e teve impacto sobre a carreira de ambos. Ribeiro, que seguia uma carreira de ator mirim, ficou marcado pelo episódio. Xuxa, que deslanchava como apresentadora infantil, passou anos às voltas com ações na Justiça para impedir que o filme fosse distribuído em vídeo, fora dos cinemas.

Na entrevista, Bial, Xuxa e Marcelo assistiram ao trecho de Amor Estranho Amor e comentaram.