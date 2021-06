Pedro comemora boas atuações pelo Brasil e mira Tóquio-2020

Autor de dois gols na vitória por 3x0 sobre a Sérvia, na terça-feira (8), em Belgrado, Pedro foi um dos principais destaques da seleção brasileira olímpica nesta Data Fifa. O atacante do Flamengo, que já tinha marcado na partida anterior contra Cabo Verde, comemorou o rendimento nos dois jogos e elogiou o trabalho da equipe neste período de preparação para a Olimpíada de Tóquio-2020.

"Individualmente falando, graças a Deus foram dois bons jogos, pude fazer três (gols). Mas graças a equipe, desde o primeiro jogo, a gente entrou bem, começou bem. Infelizmente, tivemos a derrota. Mas também foi bom para trabalhar nosso mental, para estar mentalmente focado, mentalmente forte no segundo jogo, fizemos uma boa preparação", destacou, em entrevista à CBF TV.

Os dois gols de Pedro contra a Sérvia saíram já na segunda etapa No primeiro tempo, o atacante teve duas chances grandes de balançar as redes. Na primeira oportunidade, a cabeçada parou na trave. Na segunda, após cruzamento da esquerda, ele se esticou todo para chutar, a bola subiu, bateu no travessão e quicou dentro do gol, mas a arbitragem não assinalou o gol.

"A bola teimou em bater no travessão no primeiro tempo, mas como um atacante, você tem que sempre persistir. Tem que estar sempre focado. Graças a Deus pude sair no segundo tempo com dois gols. É mérito total da equipe, o time é muito bem focado, entrosado, mesmo em pouco tempo. Agora é focar para continuar bem, continuar evoluindo e crescer cada vez mais com a camisa da seleção brasileira porque eu tenho sonhos individuais e espero conquistá-los", declarou.

Em grande fase no Flamengo, Pedro acumula grandes números na temporada 2021. Com a camisa rubro-negra, tem nove gols em nove jogos como titular e ainda conquistou os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Sonhando com os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, o atacante sabe que apenas o trabalho duro de todos os dias o poderá levar para o Japão.

"Agora a expectativa é pelas Olimpíadas. Esperamos, se Deus quiser, representar o Brasil bem nas Olimpíadas, conquistar mais um ouro. Em pouco tempo de treinamento, pudemos fazer dois bons jogos. Agora é focar no clube, fazer o meu melhor lá e se Deus quiser voltar à seleção", concluiu.

Com a vitória sobre a Sérvia, a seleção olímpica encerrou o seu trabalho nesta Data Fifa. Este foi o último período de preparação da equipe antes do anúncio da lista para os Jogos de Tóquio-2020, que será no próximo dia 17.

No Japão, o Brasil defenderá a medalha de ouro conquista nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. A seleção está no Grupo D do torneio de futebol masculino ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.