Pedro de Rosa Morais convida Mãe Ana e Sandra Simões para homenagem a Luiz Melodia

Outras Melodias é o nome do show que o cantor Pedro de Rosa Morais escolheu para voltar aos palcos de Salvador, na sexta-feira (12), às 19h, uma homenagem a Luiz Melodia, no Teatro Molière da Aliança Francesa (Ladeira da Barra). Para esse show, Pedro convida as cantoras Mãe Ana e Sandra Simões.

O baiano que já homenageou Cartola no show "As Rosas não Falam" e Lupicínio Rodrigues no show "Quem há de Dizer", grandes mestres da nossa música brasileira, revirou seu baú de pesquisas e foi dando forma ao projeto com clássicos da música nacional conhecidos na voz do artista carioca. Os ingressos custam R$30 inteira e R$15 a meia.

Cantar Melodia sempre foi um grande desejo do cantor, pela sua música e sua trajetória. "A música de Luiz Melodia era a minha música de cabeceira, quando morei no Rio de Janeiro, nos anos 80. Luiz era a cara da cidade, tempo de descobertas que marcou a minha vida", declara o cantor.

No repertório do show, o artista promete revirar a gaveta do cantor e compositor que enriqueceu para sempre a música popular brasileira com o seu romantismo e irreverência. A apresentação faz parte do projeto Agosto de Colegas, idealizado pela Luminosa Produções Artísticas.