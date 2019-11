Pedro Franco vem a Salvador para encontro sobre design

O designer Pedro Franco, criador da A Lot of Brasil, participa, nesta sexta-feira (01/11), às 17h, de um encontro com profissionais de decoração na Arena do Conhecimento, ambiente assinado pelo arquiteto Ruy Espinheira Neto na Casacor Bahia, no Horto Florestal. Nome de grande expressão internacional do design brasileiro, Franco vem a Salvador para o talk a convite da Baú+, que representa a A Lot Of Brasil com exclusividade na Bahia.

O designer Pedro Franco, criador da A Lot of Brasil (Foto: Divulgação)

A empresa foi fundada em 2012 por pedro para produzir coleções compostas por produtos desenhados pelos maiores designers do mundo a partir de um briefing brasileiro e para serem produzidos 100% em solo nacional. A ideia é seguir três conceitos: novos (eco)materiais, valores locais e processos que mesclem industrialização e artesanalidade. Hoje, já são mais de 100 peças desenvolvidas por designers de todo o mundo, incluindo o próprio Pedro.

"Todos nossos produtos trazem uma história. Para fazer parte da coleção da A Lot of Brasil, as peças não devem apenas suprir a função de uso. Devem ser emocionais, contar uma história, cultura e valores. Dessa forma, o usuárioestá adquirindo muito mais que um produto", afirma o designer e diretor criativo.