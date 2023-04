Pedro Pascal e Ethan Hawke surgem em fotos de curta gay

O novo curta de Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, ganhou nesta terça (11) seu primeiro pôster, além uma imagem oficial. Estrelado por Ethan Hawke e Pedro Pascal, Almodóvar descreve o curta como um "um faroeste estranho, no sentido de que há dois homens e eles se amam". Ele também acrescentou que os personagens de Pascal e Hawke “se comportam nessa situação de maneira oposta”.

Sobre o título, odiretor continuou:

“Trata-se de masculinidade em um sentido profundo, porque o faroeste é um gênero masculino [...] O que posso dizer sobre o filme é que ele tem muitos elementos do faroeste – tem o pistoleiro, tem o rancho, tem o xerife – mas o que tem que a maioria dos faroestes não tem é o tipo de diálogo que eu não acho que um filme de faroeste já capturou entre dois homens. E agora acho que estou falando um pouco demais”.

Strange Way of Life marca o retorno de Hawke ao faroeste após protagonizar a série de drama The Good Lord Bird, no Paramount+.

Ethan Hawke e Pedro Pascal protagonizam filme de Almodóvar (divulgação)

O curta terá 30 minutos ao todo e trará o ator interpretando Jake, um xerife local encarregado de capturar o pistoleiro Silva (este vivido por Pascal). A dupla não se vê há 25 anos, "então um deles viaja pelo deserto para encontrar o outro", descreve Almodóvar ao IndieWire. "Haverá um confronto entre eles, mas realmente a história é muito íntima". Manu Rios, de Elite, também está no elenco.

Strange Way of Life estreia no Festival de Cannes 2023, que acontece entre 16 e 27 de maio de 2023. No Brasil, produção ainda não conta com previsão de estreia.