Pedro Pondé estreia projeto musical na praia de Vilas

O cantor e compostiro Pedro Pondé estreia neste sábado (4), a partir das 18h, o projeto Luau DeLeve, que acontece na Barraca Villas dos Corais, em Vilas do Atlântico. Segundo ele, vai ser de leve, mas não menos emocionante. Talvez até com uma dose a mais de expectativa diante da saudade mútua entre artista e público após quase dois anos de afastamento dos palcos. O evento acontece todos os sábados de dezembro (4,11,18 e 25), e os ingressos, que custam de R$ 50 a R$ 250, estão à venda no Sympla.

“É muito estranha essa sensação de ter lançado um disco e não ter tido a experiência do ao vivo, então eu estou bem ansioso para apresentar essas músicas novas e cantar junto com o pessoal pela primeira vez, até porque já deu tempo de as pessoas assimilarem as canções, e é grande a vontade desse reencontro”, diz Pedro.

Pondé explica que o nome do luau dialoga com a aura de cuidado que o momento atual ainda inspira: “Luau DeLeve porque a ideia é retomar as atividades com cautela, porque a pandemia ainda não acabou, embora os números estejam bem reduzidos, tanto de infectados quanto de óbitos. Vai ser mais leve, com menos equipamentos de som, menos pressão sonora, menos pessoas e num lugar aberto, o que é fundamental”.

Os shows, de acordo com ele, o público precisa manter os protocolos de segurança para evitar a covid: “Temos esperança de dias melhores, esperança de vencer a Covid, mas sabendo que essa esperança depende também do nosso comportamento, e por isso essa proposta de voltar bem devagarzinho, acompanhando as notícias e fazendo nossa parte para que a gente realmente consiga vencer a pandemia”.

A cada edição do Luau DeLeve, atrações e convidados irão movimentar a proposta do evento. Para a edição do dia 4 de dezembro, já está confirmada a presença de Freelion com seu set de música instrumental eletrônica, mostrando o projeto autoral Syntha, pelo qual convida o ouvinte a “sentir o som”, estimulando sensações sonoras e visuais a cada música.

SERVIÇO: Luau DeLeve – Edição 1 | Sábado (4), a partir das 18h, na Barraca Villas dos Corais – Vilas do Atlântico | Ingressos: R$ 50 ( 2º Lote), R$ 70 (3º Lote) e R$ 250 Mesa para 4 pessoas, à venda no Sympla.