Pedro Scooby conta que filha recém-nascida passou por novo procedimento médico

A pequena Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker foi submetida a novo procedimento médico. O surfista atualizou os seguidores a respeito do quadro clínico da filha durante a madrugada desta quinta-feira, 5/1.

"Muito obrigado por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem. Se Deus quiser, em breve vamos para casa", escreveu ele no Instagram Stories junto a uma imagem que mostrava a mão de Pedro segurando o rosário bento que um funcionário do hospital no qual a menina está internada entregou a ele mais cedo.

Cintia também se manifestou postando um texto intitulado "Mensagem aos Anjos". "Quando tudo ao nosso redor parece estar contra nós, existe um mundo espiritual pleno de amor acompanhando cada etapa da nossa caminhada", iniciou.

"Mesmo em meio a um deserto, existem forças invisíves prontas a nos oferecer força, coragem e proteção. Pare de se preocupar! Você está sob a proteção da luz Divina! A resolução da sua situação está próxima. Acredite. Persista um pouco mais pois tudo vai ficar bem", finalizou o texto compartilhado pela modelo.

Aurora está internada em uma maternidade do Rio de Janeiro desde que nasceu, dia 26/12.