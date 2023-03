Pedro Scooby denuncia ataques de hater contra ele e sua filha no Instagram

Pedro Scooby registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, contra um perfil fake do Instagram que fez um comentário ofensivo direcionado a ele e à sua filha Aurora, fruto do seu relacionamento com Cintia Dicker.

A informação foi confirmada ao gshow pelo delegado-título, Pablo Sartori, que explicou que o próximo passo é pedir à quebra do sigilo do perfil ao Facebook, responsável também pelo Instagram, para dar prosseguimento às investigações.

De acordo com a advogada de Scooby, ela apresentou à polícia a notícia-crime informando às agressões e a difamação direcionada ao surfista.

"Agora está entregue à Justiça o caso. A delegacia solicita uma quebra de sigilo ao Instagram e a partir disso a gente tem a informação de quem fez a postagem, que foi bastante agressiva", explica.

Joana destaca que independentemente de a pessoa apagar o perfil ou excluir a conta na rede social, é possível identificá-la para responder pelo crime e Scooby pode entrar com uma ação de danos morais.

"A ideia é a gente tomar todas as providências possíveis e alcançáveis, seja na esfera cível como criminal. Neste primeiro momento o procedimento é criminal, porque é necessário para identificação do autor e a partir disso, a gente tem um outro caminho a seguir".