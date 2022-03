Pedro Scooby 'desliga' no meio de conversa e internautas se divertem: 'Reiniciando'

Pedro Scooby, brother do BBB 22 (TV Globo), tem divertido os fãs do reality global com os momentos em que simplesmente "apaga" durante conversas e, na última madrugada, o surfista viveu mais um episódio.

Com Arthur Aguiar e Douglas Silva na cozinha do grupo vip, Scooby ficou imóvel e se "desligou" por uns instantes, o que rendeu brincadeiras dos seguidores, que chamaram atenção para um detalhe: Douglas cantarolava a música Because I Got High, do rapper Afroman, a mesma utilizada pela produção do programa quando exibe os momentos de "apagões" do surfista.

Veja o vídeo:

ELE DESLIGA DO NADA pic.twitter.com/QpcHdAGnuf — Pedro Scooby ???? (@PedroScooby) March 21, 2022

Em um papo com a apresentadora Sonia Abrão no A Tarde É Sua (RedeTV!), o irmão de Scooby, João Victor Vianna, explicou que vários outros membros da família sofrem do mesmo "problema" — que, em várias ocasiões, faz pausas injustificadas durante um diálogo e, na "volta", muda repentinamente de assunto. "Isso aí é de família. Eu sou assim, minha mãe também é assim... É uma herança que a gente teve de família. Não tem o que fazer", garantiu João.

Veja também o clipe de Because I Got High, de Afroman: