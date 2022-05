Pedro Scooby quer lançar filme sobre sua história de vida

Com o fim do Big Brother Brasil 22, Pedro Scooby tem feitos novos planos para a carreira. O surfista, que por muito tempo carregou a imagem de “ex-marido de Luana Piovani”, agora quer contar sua história de vida.

Apontado como pai ausente devido às polêmicas que viveu no relacionamento anterior, ele quer contar quem é Pedro Henrique Mota Vianna, pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6, além de marido de Cíntia Dicker e, claro, surfista. Para isso, ele planeja lançar um filme contando a sua história.

“Vou contar várias coisas que nunca contei a ninguém. Ali, as pessoas vão realmente entender o que foi a realidade da minha vida. Pode ser uma série ou filme, estamos negociando isso ainda”, comentou Scooby em entrevista ao jornal O Globo.



De acordo com informações reveladas pelo surfista, os direitos sobre sua história já foram adquiridos por “uma produtora muito grande no Brasil”. O diretor Kondzilla estaria envolvido no projeto.

Segundo o ex-BBB, a ideia do filme foi do roteirista, e não dele. “Ele escutou um papo da minha mãe com meus amigos sobre minha história de vida e se interessou. Depois disso, ele foi algumas vezes na minha casa para saber de mais coisas e disse que isso tinha que virar uma série ou filme. Vamos ver como vai ser. Será uma história de ficção baseada em fatos reais”, diz.

Antes do filme, no entanto, ele está focado em realizar outro sonho: o seu casamento com Cíntia, que deve ocorrer no dia 8 de outubro desse ano, na Bahia. Ele não detalhou em que cidade ocorrerá a cerimônia, mas especula-se que seja na região sul, onde muitos famosos frequentam.